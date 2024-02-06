Protesto edilen Lütfü Savaş'tan açıklama

Depremin yıl dönümünde Hatay halkı tarafından protesto edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Tepkilerin odağındaki CHP'nin adayı ve mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, açıklama yaptı. savaş, yarın saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirttiği açıklamasında kendisine yönelik protestolarla ilgili de ifadelere yer verdi. Savaş, "Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Savaş'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli hemşehrilerim; Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir. Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız. Yarın saat 15.00’te Hatay’ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

Değerli hemşehrilerim;

Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir.

Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa… — Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) February 6, 2024

NE OLMUŞTU?

Depremde on binlerce kişinin öldüğü Hatay'da Lütfü Savaş, yeniden CHP'nin adayı olarak gösterilmişti. Bir süredir bu konuda tartışmalar sürerken bugün de 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren 53 binden fazla yurttaş anılırken Lütfü Savaş protesto edilmişti. Hatay’da ‘sessiz yürüyüş’ düzenlenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş protesto edilmiş, halk "Hükümet istifa" ve "Lütfü Savaş istifa" sloganları atmıştı.