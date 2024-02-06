CHP'de Lütfü Savaş krizi: Yeni bir isim gündeme geldi

Anketlerde birinci çıktığı için aday gösterildiği iddia edilen Lütfü Savaş için CHP'nin yeni bir anket daha yaptırdığı öğrenildi. Savaş'ın adaylığının açıklanmasından sonra yapılan anketin sonuçları ve 6 Şubat anmalarındaki protestoların CHP MYK’de değerlendirileceği bildirildi. Adaylık için ismi geçen Suzan Şahin, BirGün'e yaptığı açıklamada, "Bu aşamada adaylığı kabul etmem" dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

11 Ocak’ta gerçekleştirilen CHP PM’de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi yeniden açıklanan Lütfü Savaş’ın adaylığının yarattığı tartışmalar sürüyor.

6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle Hatay'da gerçekleşen anmalarda da protesto edilen Savaş’ın adaylığının geri çekilmesinin CHP’nin gündemine gelebileceği öne sürüldü.

Parti kaynakları, 9 Şubat Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan MYK ve PM’nin gündeminde Hatay’ın da olacağını kaydetti. Adaylık çin adı geçen Hatay eski Milletvekili Suzan Şahin, BirGün'e adaylığı kabul etmeyeceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre CHP, Lütfü Savaş’ın adaylığının ilan edildiği 11 Ocak itibarıyla tartışmaları yakından takip etti.

Parti kurmayları, "Anketlerde ilk sırada yer aldığı" ve "başka seçenek olmadığı" için tercih edildiğini belirttikleri Savaş’ın adaylığının ilanından sonra kentte bir anket daha düzenlendiğini söyledi.

Anketin sonuçları paylaşılmazken Savaş’a yönelik kentte oluşan tepkiye dikkat çekildi.

SUZAN ŞAHİN İSMİ TARTIŞILIYOR

CHP’nin, "seçeneksiz" olduğu belirtilen Hatay’da, adaylık için 27’inci Dönem Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in ismi gündeme geldi.

Şahin’in 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürüttüğü çalışmalar ve Hatay’da sevilen bir isim olması nedeniyle adaylığının değerlendirildiği kaydediliyor. Öte yandan Şahin'in, CHP'nin Hatay'ın ilçe adaylarıyla uyum içinde çalışabilecek bir isim olduğu söyleniyor. İsmi İskenderun Belediye Başkanlığı için de konuşulan Suzan Şahin’in, CHP'nin İskenderun için Mehmet Duduoglu’nun adaylığını açıklaması ile büyükşehir için alternatif olarak tartışıldığı ifade ediliyor.

"KABUL ETMEM"

Adaylık için isminin tartışıldığını bildiğini ifade eden Şahin, BirGün'e şunları söyledi:

"İsmimin anılması elbette kıymetli. Ama bu iş bu saatten sonra olacak iş değil. Ben bu şehre aşığım, böyle bir teklif beni onurlandırır. Ama bu aşamada böyle bir şey mümkün değil. Üç partiden teklif aldım ama CHP'li doğdum CHP'li ölürüm. CHP bugün yanlışlar yapabilir ama Türkiye'nin kurucu partisidir."