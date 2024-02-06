Veli Ağbaba'dan Lütfü Savaş açıklaması: Parti bir karar verecektir

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem anmasında protesto edilmesiyle ilgili, "Bundan kimse gocunmasın. Bir şeyi eksik yapıyorsanız vatandaşın tepki göstermesi de doğal. Karar (Savaş'ın adaylığı) tabii kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili" açıklaması yaptı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümü nedeniyle Hatay'daki anmaya katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Başkan Lütfü Savaş yurttaşlar tarafından protesto edildi.

CHP kurmaylarından Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'nin yerel seçimler için yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik tepkilerle ilgili Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulundu.

Ağbaba tepkilerle ilgili, "Demokrasi sadece seçimde oy kullanılan rejimin adı değil. Demokrasi aynı zamanda protesto hakkı. Dünkü yapılan da bu, bundan kimse de gocunmasın. Bir şeyi eksik yapıyorsanız vatandaşın tepki göstermesi de doğal. Kimin kusuru varsa CHP'li, MHP'li, AK Partili kimin kusuru varsa cezalandırılması lazım" ifadelerini kullandı.

"BİZİM AÇIMIZDAN DA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR NOKTA"

Küçükkaya'nın "CHP'nin yetkili kurulları Lütfü Savaş'ı neden aday gösterdi?" sorusunu yanıtlayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız en başından beri 'Ankete bakacağım, vatandaş ne diyor ona bakacağım' dedi. Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş'ı aday göstermeseydi 'Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor' denilecekti. Bundan da biraz uzak duruldu.

Karar tabii kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel merkezin yetkisinde olan bir şey. Genel merkezin vereceği karara bağlı. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün siyasetçiler açısından aslında değerlendirilmesi gereken bir nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım."