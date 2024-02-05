Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin, "Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz" dedi.

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64.86'ya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu" dedi.

Mehmet Şimşek, şöyle devam etti: "Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz."

Şimşek, yıllık enflasyon konusunda ise, "Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.