Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' yorumu: Geçiş dönemindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık yüzde 58,94'e yükselen enflasyon için "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şimşek, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz" dedi.

Şimşek, "Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, açıklamasının sonunda "Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek.



Enflasyonla mücadelede… https://t.co/aag0TfjihE — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 4, 2023

ENFLASYON 8 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 oldu. Böylece yıllık enflasyon 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.