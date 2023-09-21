Bakan Şimşek'ten tek cümlelik İngilizce 'faiz' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkarmasına ilişkin tek cümlelik İngilizce mesaj paylaştı. Şimşek, "Attaining price stability is our top priority (Fiyat istikrarının sağlanması en önemli önceliğimizdir)" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg Middle East'in faiz kararı haberini alıntılayarak tek cümlelik İngilizce mesaj paylaştı.

Şimşek mesajında, "Attaining price stability is our top priority (Fiyat istikrarının sağlanması en önemli önceliğimizdir)" dedi.

Attaining price stability is our top priority. https://t.co/VY75Pf3ozd — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 21, 2023

TCMB'DEN 'FAİZ ARTIRIMI DEVAM EDECEK' AÇIKLAMASI

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30’a çıkardı. Böylece Merkez Bankası, üst üste dördüncü kez faiz artışı gerçekleştirmiş oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasında faiz artırımının devam edeceği belirtilerek, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir" denildi.