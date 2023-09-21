TCMB’den bir faiz artırımı daha

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30’a çıkardı. Böylece Merkez Bankası, üst üste dördüncü kez faiz artışı gerçekleştirmiş oldu. Merkez Bankası'nın açıklamasında faiz artırımının devam edeceği belirtilerek, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı faiz kararını açıkladı.

Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30’a çıkarılmasına karar verdi.

Karar metninde, Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK"

"Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir" denilen metinde, "Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında rapordaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA KADEMELİ OLARAK GÜÇLENDİRİLECEK"

"Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlamasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunak" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir."

"FAİZ ARTIRIMINA DEVAM" AÇIKLAMASI

Kurul'un açıklamasında faiz artırımına devam edileceği belirtildi. Açıklamada, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir" ifadeleri kaydedildi.

ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ KEZ ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'na ise Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından iktidarın düşük faiz politikasından uzaklaşırken, seçimlerin ardından üst üste dördüncü kez faiz artışı gerçekleştirildi.

22 Haziran 2023 tarihinde politika faizi, 650 baz puan artırılarak yüzde 8.50'den yüzde 15.00'dan seviyesine yükseltilmişti.

Temmuzda gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15.00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.

Geçen ay yapılan artışta ise, politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 25’e çıkarılmıştı.