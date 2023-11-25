Bakan Tekin, Türkiye'de eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısını açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısının 998 bin 567 olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtladı. Bakan Tekin'in cevabına göre Türkiye'de üniversiteler dışında eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 998 bin 567. Bu yıl kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısı ise 188 bin 960.

Ömer Fethi Gürer, Bakan Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"-2023-2024 eğitim öğretim yılına kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısı kaçtır?

-Yabancı uyruklu öğrencilerin sayılarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseye göre dağılımı nedir?

-Ülkemizde 2023-2024 eğitim öğretim dönemine kayıt yaptıran Suriye ve Afgan uyruklu öğrenci sayısı kaçtır?”

Gürer’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısının 188 bin 960 olduğunu açıkladı.

163 BİN 73 ÖĞRENCİ SURİYELİ

Bakan Yusuf Tekin, bu yıl kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerden 163 bin 73’ünün Suriye uyruklu, 7 bin 197’sinin ise Afganistan uyruklu öğrenciler olduğunu belirtti.

İLKOKULLARDA 432 BİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VAR

Tekin'in açıklamalarına göre anaokulu kademesinde 64 bin 232, ilkokul kademesinde 432 bin 754, ortaokul kademesinde 349 bin 111, lise kademesinde 152 bin 470 olmak üzere toplam 998 bin 567 yabancı uyruklu öğrenci Türkiye'de eğitim alıyor.