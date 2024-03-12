Bakan Tunç: Meclis karar alırsa Cumhurbaşkanı için tekrar adaylık yolu açılır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler için kullandığı "son seçimim" mesajını değerlendiren Adalet Bakanı Tunç, Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda, Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi. Yazar Eylem Tok ve karıştığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu için ABD'den iade talep ettiklerini aktaran Tunç, olayla ilgili dün 2 gözaltı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere işaret ederek kullandığı "son seçimim" ifadesini değerlendirdi.

Erdoğan'ın mevcut anayasa'nın getirdiği şartlara vurgu yaptığını söyleyen Tunç, Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda, Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi.

Tunç, "Cumhurbaşkanı, mevcut Anayasa'nın getirdiği şartlara vurgu yaptı. Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda, Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabilir. 116. maddenin ikinci fırkasında, Bozdağ'ın da bahsettiği gibi, o durumda 3. dönem için adaylık yolu açılır. Bakalım, daha çok zaman var" diye konuştu.

EYLEM TOK VE OĞLU HAKKINDA İADE TALEBİ

Kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok için ABD'ye yapılan iade talebine yönelik de konuşan Tunç, "ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık" dedi.

Tunç, dosya kapsamında dün 2 gözaltı gerçekleştiğini bildirdi.

1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Acı, İ.G, T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Oğuz Murat Acı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti. Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C. hakkında "bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı. Eylem Tok ve oğlunun Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtığı belirlenmişti.

CHP'YE "PARA SAYMA" SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlatılan soruşturma hakkında da görüşleri sorulan Tunç, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Tunç, "Konular muallakta. Banka yoluyla para gönderme çağındayız. Elden 15 milyon gibi bir para... Tüm bunları değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Savcılık paraların kaynağını elbette soracaktır" ifadesini kullandı.