Bakan Tunç'tan DEM Parti'ye 'kapatma tehdidi': Şart koştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "DEM Parti'nin kapatılması'' gerektiğine ilişkin açıklamasıyla ilgili "Kapatılan partiler oldu, aynı yolu izlerse DEM Parti de aynı muameleyle karşılaşır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti'ye kapatma davası açılması gerektiğine yönelik açıklaması hakkında konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nda Çocuk Hukuku Paneli"nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, DEM Parti'nin 'kapatılmaması için ne yapması' gerektiğini söyledi.

Tunç, "Demokratik ülkelerin hiçbirinde teröre müsaade edilmez, şiddete müsaade edilmez. Ülkemizin birlik ve beraberliğini huzurunu bozmaya çalışan terör örgütşerinin hepsiyle de mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"YETKİLİ MAKAMLAR DEVREYE GİRER"

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Demokratik hukuk devletinde şiddet olmaz. Anasayasamızın 26. maddesi şiddete teşviği suç sayar. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerinin hepsiyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Demokratik siyaset yaptığını söyleyenler terörle arasına mesafe koyar.

Geçmişte koymadıkları için kapatılan partiler oldu. Böyle bir süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörü, şiddeti reddedin. Millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız o zaman demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez yetkili makamlar devreye girer. Kapatılan partiler oldu aynı şekilde aynı yolu izlerse DEM Parti aynı muamele ile karşılaşır diyoruz. Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın diyorum."