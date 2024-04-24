Erdoğan Meclis'teki genel başkanlar ile buluştu, Fatih Erbakan'ı davet etmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün TBMM'de düzenlenen resepsiyonun ardından TBMM'de bulunan partilerin genel başkanlarını çaya davet ederken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan görüşmeye çağrılmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün Meclis'te resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı bakanlar, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Erdoğan daha sonra resepsiyona katılan parti genel başkanlarıyla bir araya gelip çay içti. Erdoğan; Özgür Özel, Önder Aksakal ve Zekeriya Yapıcıoğlu ile sohbet etti. Resepsiyona katılamayan MHP lideri Devlet Bahçeli yerine ise partiyi temsilen TBMM Başkanvekili Celal Adan görüşmeye katıldı.

Ancak görüşmeye YRP Genel Başkanı ve mayıs ayındaki seçimlerde AKP'den milletvekili seçilen Fatih Erbakan çağrılmadı.