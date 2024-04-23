Erdoğan ve Özgür Özel bir araya geldi: "Önümüzdeki hafta görüşeceğiz"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel TBMM’de bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Erdoğan, “Haftaya Özel’le görüşeceğiz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de özel bir resepsiyon düzenlendi.

Bu kapsamda parti temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, CHP lideri Özel ile de görüştü.

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP Lideri Özgür Özel'i TBMM'de resepsiyonun yapıldığı tören salonunun bitişiğindeki mermerli salonda çay içmeye davet ettiklerini söyledi. Erdoğan ile Özel arasında ilk görüşme gerçekleşmiş oldu. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

Resepsiyonda gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, CHP lideri Özel'in kendisiyle görüşme talebi olduğunu ifade etti.

Erdoğan ile görüşen Özgür Özel'den açıklama: "Bu bir nezaket görüşmesi değil, çalışma ziyareti olacak"https://t.co/ui6n9Fegm5 pic.twitter.com/NDczYCw9mY — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 23, 2024

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" ifadesini kullandı.