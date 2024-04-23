Özgür Özel, Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e Gölbaşı'ndaki konutunda "teşekkür" ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyareti yaklaşık 1,5 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Özel ve Sezer kapıda basın mensuplarına poz verdi.

Sezer’e daha önce de nezaket ziyaretlerinde bulunduklarını ifade eden Özel, “Ben genel başkan seçildikten sonra kendisi bir tebrik telefonu açmıştı. Ben de bu tebrik telefonuna teşekkür etmek için bir ziyarette bulunmayı istedim. Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yararlanıyor ve tavsiyelerini alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti devletinde çok önemli bir dönemde çok başarılı ve halen daha Türkiye’deki herkesin imrenerek hatırladığı bir cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti. Bu takdir ifadelerini söylemek tabii ki haddimiz değil. Kendisinin tavsiyelerini aldık. Bundan sonraki süreçlerde de kendileri uygun gördükçe Sayın Cumhurbaşkanımızı düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel’in ziyareti için teşekkür eden Sezer, “Zor bir görev yüklendi, görevinde başarılar diliyorum. Mutlaka başarılı olacaktır” ifadelerinde bulundu.