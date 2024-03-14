Bakan Tunç'tan Eros'un öldürülmesiyle ilgili dava hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kedi "Eros"un öldürülmesiyle ilgili davaya ilişkin, "Eros'un öldürülmesi sonrasında 2,5 yıl ceza almasını, geleceğe yönelik, özellikle bundan sonraki olayların azalması noktasında bir adım olarak, önemli bir adım olarak da görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun'un Gazi Caddesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Kitap, Kahve ve Genç Ofis'te gençlerle bir araya geldi.

Tunç, bir gencin İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kedi "Eros"un öldürülmesiyle ilgili davaya ilişkin sorusu üzerine, davanın daha önce görüldüğünü, 1 yıl 3 ay hapis cezası alan sanığın, 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini söyledi.

Başsavcılığın buna itiraz ettiğini anlatan Tunç, "Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı haksız buldu ve kaldırdı. Mahkeme tekrar görüldü, bugünkü duruşmada da karar verildi. Sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu ceza paraya çevrilmedi, bu ceza ertelenmedi de. Adli kontrol, yurt dışı çıkış yasağı da verildi sanığa" dedi.

"NETİCEDE HAPİS CEZASI VERİLDİ"

Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Neticede bir hapis cezası verildi, kişinin buna itirazı ama başsavcılığın da itirazı olabilir. Buradaki ceza miktarı konusunda toplum tatminkar değil. Cezanın alt sınırı 6 ay, üst sınırı 4 yıldır bu suçlarda. 6 aydan 4 yıla. Hakimin bu aralıkta takdir etmesi lazım. Ama olayın oluş şekline baktığınız zaman gerçekten vahşice, o videoyu insan olanın izlemesi mümkün değil. Dolayısıyla biz de zaten tepkimizi koymuştuk, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu tepkiyi koymuştu. Tabii yargı neticede, bir mahkeme kararı ama bu kararın neticede itirazı mümkün, istinafı mümkün. Ama şunu da belirtmek lazım, bu tür davalarda, hayvanları korumayla alakalı davalarda hapis cezası olarak bugüne kadarki en yüksek verilen ceza. Bu da olumlu bir adım, bir gelişme 2,5 yıl hapis cezası."

"ONLAR ADİLSİZ CANLILAR"

Hayvanların da yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Tunç, "Onların yaşama hakkı da kutsal. Onlar dilsiz canlılar, dolayısıyla onlar derdini anlatamıyor, savunamıyor kendisini, onları korumak bizim görevimiz. Dolayısıyla bunu neyle koruyacağız? Bu tür suç işleyenlere karşı yargımız bunları koruyacak" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Tunç, bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak hassasiyetlerinin had safhada olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Meclis de zaten bu tür suçlara hapis cezası getirerek iradesini ortaya koydu, yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle bu süreci inşallah başarıyla tamamlayarak... Bu bir ilk adımdır. Eros'un öldürülmesi sonrasında 2,5 yıl ceza almasını, geleceğe yönelik, özellikle bundan sonraki olayların azalması noktasında bir adım olarak, önemli bir adım olarak da görüyoruz. Hayvanları korumamız lazım, onlar bizim can dostlarımız."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında ikinci kez karar verildi.

Keloğlan, iyi hal indirim uygulanarak "Kasten hayvan öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.