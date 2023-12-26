Bakan Tunç'tan HÜDAPAR liderine özerklik tepkisi: Tartışılması söz konusu olamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun eyalet ve federasyon gibi yönetim modellerinin konuşulması gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Bakan Tunç, AYM'nin cezaevinde tutulan milletvekili Can Atalay hakkında 2'nci kez hak ihlali kararı vermesini de değerlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modellerinin serbestçe tartışılması' gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Tunç, "Bunu kabul etmek mümkün değil. Anayasanın 3'üncü maddesi açık. Bu madde değiştirilemez. Bunun tartışılması söz konusu olamaz" dedi.

AYM'nin, cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesini de değerlendiren Tunç, gerekçeli kararın ardından mahkemelerin değerlendirme yapacağını söyledi:

"TÜM MAHKEME KARARLARI BAĞLAYICI"

"Tüm mahkemelerimiz anayasaya bağlı. AYM de anayasaya bağlı olacak, Yargıtay da olacak. Tüm mahkeme kararları da bağlayıcı. AYM'nin de Yargıtay'ın da uymak zorunda olduğu anayasa maddeleri var. 2'nci ihlal kararı söz konusu. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra mahkemeler kararlarını vereceklerdir."

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞIMIZ"

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aracıyla çarparak motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne yol açtığı kazayla ilgili soruyu da yanıtlayan Tunç, süreç hakkında şu bilgiyi verdi:

"Kazayla ilgili hazırlanan 3'üncü rapora göre araç sürücüsü asli kusurlu ve motosikletli kurye tali kusurlu. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktr. Vatandaşımızın hakkını hukukunu yargımız elbette koruyacaktır. Aksi yöndeki eleştirilere katılmak mümkün değil. Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Yakın zamanda ilgili şahsın yurt dışından gelerek ifadesini vereceğini tahmin ediyoruz."

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik incelemelerin ardından 10 ilde 55 kişi hakkında 'suç ve suçluyu övme' ve 'terör propagandası' suçlarından soruşturma açıldığını aktaran Tunç, bu kapsamda 3 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin ise gözaltında bulunduğunu söyledi.