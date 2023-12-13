Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu'yla yerel seçimleri görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Yapıcıoğlu, görüşmenin yerel seçimler için yapıldığını açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren toplantıyı değerlendiren Yapıcıoğlu, Erdoğan ile görüşmesinin yerel seçimlere ilişkin olduğunu söyledi.

GÜNDEM YEREL SEÇİM

Prensip olarak Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde bir talep ve irade uyuşması olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar. Detaylar belli olduktan sonra icap ederse kamuoyuna yeni bir açıklama yaparız" diye konuştu.

Yapıcıoğlu, "Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği için bir il telaffuz edildi mi?" sorusu üzerine, detayları zamanı gelince paylaşacaklarını söyledi.

Görüşmeler için heyet oluşturulup oluşturulmadığı sorulan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Efkan Ala başkanlığında AK Parti heyeti olacak. Bizde Genel Başkanvekilimiz İshak Sağlam başkanlığında heyet olacak. Üçer kişilik heyetler, bu çalışmaları yapacaklar. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir sonuca ulaşmak için gayret edecekler."

Yapıcıoğlu, "İlk görüşme ne zaman yapılacak?" sorusuna, "Muhtemelen, yarın ya da cuma günü olur." yanıtını verdi.

Erdoğan, dün de ittifakın bir diğer küçük ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmüştü.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 15 Aralık'ta bir araya gelecek.