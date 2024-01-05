Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin 2026 yılında tamamlanacağını söyledi. Uraloğlu, proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mevcut demiryolu hattının 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süreside 14 saatten 3,5 saate düşeceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Akhisar-Gördes yolunda incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, yıllardır tamamlanamayan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Altyapı çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla devam ediyor. İnşallah 2026 yılı sonunda projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demir yolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara ile Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek. 21 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projelerle, sürdürülebilir çözümlerle ve teknolojinin gücünü kullanarak ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz."