Bakan Yardımcısı Mumcu'dan, Devlet Opera ve Balesi’ni hedef alan Hacı Yakışıklı'ya yanıt

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Göktürkler’de bale mi vardı? Balçiçek Hatun, Gökçe Kız, Bilge Kağan, Kültigin bale mi yapıyordu?” diyerek Devlet Opera ve Balesi'ni hedef alan Hacı Yakışıklı'ya, "Düşündüğünüzün aksine köklü bir opera ve bale geleneğine de sahibiz" yanıtını verdi. Mumcu, Yakışıklı'ya "Yeni sezonda temsillerimizin birinde sizi de misafir etmek isterim" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Devlet Opera ve Balesi mi olur?" diyen AKP'ye yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Hacı Yakışıklı'ya yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mumcu, "Hacı Bey, sanat evrenseldir ve devlet sanatı destekler. Türk kültüründe seyirlik oyunlar önemli bir yer tutar" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Mumcu, şöyle devam etti: "Osmanlı, devlet geleneğinin önemli bir ayağı olan sanatı himaye etme, sanatçıyı koruma ve destekleme konularında hâmilik sıfatı ile sanatçılara ve sanat kurumlarına karşı maddi ve manevi olarak büyük bir destek vermiştir."

"Düşündüğünüzün aksine köklü bir opera ve bale geleneğine de sahibiz" diyen Mumcu, "1800’lü yıllardan itibaren Osmanlı padişahlarımız, dünyaca ünlü bestecileri kadim kültür başkentimiz İstanbul’a davet ederek pek çok opera ve bale eserinin bu topraklarda sahnelenmesinin önünü açmıştır" ifadelerini kullandı.

Mumcu ayrıca, "Kıymetli kurumlarımızla sanat ve sanatçıları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni sezonda temsillerimizin birinde sizi de @haciykk misafir etmek isterim" dedi.

Hacı Bey, sanat evrenseldir ve devlet sanatı destekler.



Türk kültüründe seyirlik oyunlar önemli bir yer tutar.



Osmanlı, devlet geleneğinin önemli bir ayağı olan sanatı himaye etme, sanatçıyı koruma ve destekleme konularında hâmilik sıfatı ile sanatçılara ve sanat kurumlarına… https://t.co/kZGJeyPlqK — Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) August 21, 2023

HACI YAKIŞIKLI NE SÖYLEMİŞTİ?

TV100 yazarı, AKP’li Hacı Yakışıklı, bugünkü yazısında ‘Devlet Opera ve Balesi’ni hedef almıştı.

Yakışıklı, “Devlet Opera ve Balesi mi olur?” başlıklı yazısında, “Ben ‘Bale’ isimli etkinliği sevmiyorum” demişti.

“’Çocuklarınızı baleye göndermeyin’ diyebilirim, gidilmemesini tavsiye edebilirim. Ama ötesine geçemem; gidenlere ‘hakaret’ edemem, onları ‘ilkel, çağdışı’ diye yaftalayamam!” ifadelerini kullanan Yakışıklı, yazısının devamında Devlet Opera ve Balesi’ni şöyle hedef almıştı:

“Yalnız ben ‘Devlet Opera ve Balesi’ diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor? Göktürkler’de bale mi vardı? Balçiçek Hatun, Gökçe Kız, Bilge Kağan, Kültigin bale mi yapıyordu?”