Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'de kayıt altındaki göçmen sayısı ne?

İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de resmi olarak kayıt altında olan 3 milyon 254 bin 904'ü geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, toplam 4 milyon 643 bin 986 göçmen olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 3 milyon 254 bin 904'ü geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, toplam 4 milyon 643 bin 986 "düzenli göçmen" bulunduğunu bildirdi.

Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, elektronik eşya, tütün, alkol, tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 23 bin 158 operasyonda 441 kişinin tutuklandığını, 723 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Dünya genelinde 300 milyondan fazla göçmen ve 110 milyona yakın zorla yerinden edilen insan olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, Türkiye'nin de bu küresel konuyla mücadele eden ülkeler arasında olduğunu anımsattı.

"ÜLKEMİZDE 4 MİLYON 643 BİN 986 DÜZENLİ GÖÇMEN BULUNUYOR"

Yerlikaya, Türkiye'deki göçmen sayılarına ilişkin, "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni ile kalan yabancıların sayısı 1 milyon 129 bin 614, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 259 bin 468 olmak üzere, ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor" bilgisini verdi.

Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 80 operasyon yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü şüphesiyle 8 bin 333 kişi yakalanırken bunların 2 bin 543'ü tutuklandı, 976'sı hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonlar sonucu ülke genelinde 205 bin 368 düzensiz göçmen yakalandı."

Yerlikaya, Türkiye'deki yasa dışı göçmen sayısının da giderek daha da azalan grafik çizeceğini iddia etti.