Bakan Yerlikaya'dan 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması: Yakalanmasaydı yurtdışına kaçacaktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin, "Arkadaşlar eğer onları yakalamasaydı, o adam beraberindekileriyle beraber yurtdışına gidecekti, kaçacaktı. Dolayısıyla böyle bir fırsat verilmedi ve adalete teslim edildi. dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER'de "Ankara90" medya buluşmaları kapsamında basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin hukuki süreç ve tartışmalarla ilgili soru üzerine Yerlikaya, olayla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğine işaret etti.

"Bakanlık olarak, kolluk olarak Ankara Emniyeti kendine düşeni yaptı, götürdü" diyen Yerlikaya, "Her zaman söylediğimiz gibi adalete teslim etti. Dosyayla ilgili verilen kararlar var. Hep birlikte mahkeme sürecini siz de, biz de izleyeceğiz ve mahkemenin verdiği karar her zaman olduğu gibi yüce milletin kararıdır. Mahkeme aşamasında olan şeyle ilgili, öncesiyle ilgili detay anlatmanın hiçbir anlamı yok, hepsi dosyada. Dolayısıyla bundan daha fazla bir şey söylemeye gerek yok ama arkadaşlar eğer onları yakalamasaydı, o adam beraberindekileriyle beraber yurtdışına gidecekti, kaçacaktı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şöyle devam etti: "Dolayısıyla böyle bir fırsat verilmedi ve adalete teslim edildi. Vatandaşlarımızdan da çok büyük bir memnuniyet görüyoruz, onların dualarına da her zaman ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ama şunun bilinmesini istiyorum. Biz organize suç çeteleriyle, kötülerle mücadelede hiçbir zaman duraksamadan devam edeceğiz. Bu noktada vatandaşlarımız bizden ne bekliyorsa bilin ki onu yapacağız."

SEZGİN TANRIKULU AÇIKLAMASI

Yerlikaya, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Biz askerimizi, ordumuzu seviyoruz. 'Peygamber ocağı' olarak biliyoruz. İnancımız, medeniyet değerlerimiz de böyle. Buna karşı bakışının ne olduğunu bütün milletin bildiği birinin sözlerine karşı da işimizi, gücümüzü bırakıp da o cümlenin peşinden gidecek değiliz. Ama Milli Savunma Bakanlığımız bununla ilgili aziz milletimize gayet güzel açıklamasını yaptı. Biz de o açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyoruz."