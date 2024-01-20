Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 ilde onlarca gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Urfa ve Adana'da yapılan operasyonlarda 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Urfa ve Adana'da 18 adrese 'Kalkan-8' operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya'nın açıklamasına göre 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca termal kameralar ve çok sayıda döviz ve TL'ye el konulduğunu söyledi

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlar sonucunda termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."