Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da selden etkilenenlere hane başına 15 bin TL destek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına 15 bin lira yardım yapılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından pek çok bölgede sel meydana geldi.

Kentin kuzeyinde yer alan ilçelerde etkili olan yağışın ardından su baskınları Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Su baskınları ve selin oluşturduğu tahribat, gün ağırınca ortaya çıktı / AA

Çok sayıda araç, ev ve iş yerinin hasar gördüğü selin ardından temizleme çalışmaları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına 15 bin lira yardım yapılacağını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."