Bakan Yumaklı: Bursa ve Bilecik'teki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa ve Bilecik'te meydana gelen yangınların kontrol altına alındığını söyledi. Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Çanakkale'de devam etmekte olan yangına ilişkin açıklamalarda bulunana Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının ilerleyişinin durdurulduğunu kaydetti.

"Düne göre daha avantajlıyız" diyen Yumaklı, bugün (23 Ağustos Çarşamba) öğleden sonra durumun net olacağını belirtti.

Yumaklı ayrıca Bursa ve Bilecik'teki yangınların da kontrol altına alındığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

"85 küçükbaş 3 de büyükbaş olmak üzere bir hayvan zayiatı var. 10 da ahır ve ağıl hasarı söz konusu. Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan, yaşlı olan vatandaşlarımız yani 83 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8’i müşahede altında. Hayati tehlikesi olan yok. Çanakkale Boğazı halihazırda çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Yine Çanakkale-Çan yolu da tedbiren kapalı."

"Düne göre daha avantajlıyız, parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi daha net bir şekilde görebileceğiz. Bütün kurumlar çok yoğun şekilde çalışmalara katılıyorlar."

"BURSA VE BİLECİK'TEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA"

"Bursa’da Karacabey’de ve Bilecik sınırında yangınlarımız vardı. Her iki yangın da kontrol altına alınmış vaziyette. Soğutma çalışmaları sürüyor. 1500 hektarlık bu alanın çevresi tamamen kesilmiş vaziyette. Şu anda yangının ilerlemesini gösterecek herhangi bir durum yok."

"Şu anda köylere geri dönüşle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Başka tahliye planı olan herhangi bir köy yok. Devlet hastanesiyle ilgili, üniversite ile ilgili herhangi bir risk yok. Yangının etrafı ekiplerimiz tarafından çevrilmiş vaziyette. Yangının ilerlemesini arkadaşlarımız durdurmuş vaziyetteler. Rüzgar şartları bu şekilde devam ederse, öğleden sonra akşamüstüne doğru genel resmi daha net şekilde görebileceğiz."