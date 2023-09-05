Bakan Yumaklı duyurdu: 2 ilde bazı alanlarda kara avcılığı durduruldu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale ve Bilecik'te bazı alanlarda kara avcılığının durdurulduğunu duyurdu.

Güncel 05.09.2023 12:54 Giriş: 05.09.2023 12:54

Güncelleme: 05.09.2023 13:00 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA