Bakan Yumaklı: Eskişehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, dün öğlen saatlerinde, saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarım arazisinde çıkarak ormana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün öğlen saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler gece boyunca karadan arazözler ve iş makineleriyle müdahale etti.

2 RİSKLİ NOKTAYA SU BIRAKILDI

Akşam karanlığı çökünce havadan yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından sabah saatlerinde 4 helikopterle alev tespit edilen noktalara su bırakılmaya başlandı.

Helikopterlerle yangın bölgesindeki 2 riskli noktaya su bırakıldığı bildirildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı, Eskişehir'de çıkan yangında yine yoğun bir mücadeleyle kontrol altına alındı. Ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil" dedi.