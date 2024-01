Bakan Yumaklı yanıtladı: Yapay et üretimine izin verilecek mi?

Bakan Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda konuştu. Limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacaklarını kaydeden Yumaklı, "yapay et üretimi" iddialarını da kesin bir dille reddetti. Yumaklı, "Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil" dedi.

Güncel 10.01.2024 13:40 Giriş: 10.01.2024 13:40

Güncelleme: 10.01.2024 13:51 Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasaklayacaklarını bildirdi. Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "LİMON SOSU İZLENİMİ VERİLEN ÜRÜNLER YASAKLANACAK" Geçen yıl yaptıkları düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladıklarını anımsatan Yumaklı, "Daha önce yaptığımız düzenlemeyle bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız" dedi. Yumaklı, fermente sucuk, çiğ et döner ve kanatlı dönerde kıvam artırıcı ve su tutma özelliği olan gıda katkı maddelerini de yasakladıklarını hatırlatarak, dondurmanın yenilebilir buzlu ürünlerle karıştırılmaması için ürün adının temel görüş alanında yazılmasını zorunlu hale getirdiklerini anlattı. "YAPAY ET KONUSUNU GÜNDEME ALMAYACAĞIZ" Yumaklı, son dönemde sıkça gündeme gelen "yapay et" ve "böcek unu" konusuna da açıklık getirmek istediğini belirterek, şunları kaydetti: "Zaman zaman 'Bakanlık yapay ete izin verdi' gibi haberler, paylaşımlar yapılıyor. Yapay et kesinlikle gündemimizde yok arkadaşlar. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil. Yapay et konusunda herhangi mevzuat çalışmamız bulunmadığını da belirtmek isterim. Biz, ülkemiz hayvancılığını geliştirmek için çalışıyoruz. Hayvan varlığımızı arttırmak için politikalar üretiyoruz. Yapay et konusunu asla gündemimize almayacağımızı ifade etmek isterim. Benzer şekilde deniliyor ki 'Bakanlık gıdalarda böcek ununa izin verdi.' Böyle bir izin de asla söz konusu değildir. Buna ilişkin bir çalışmamız da yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun." Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.