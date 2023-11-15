Bakana Meclis’te soğan ve limonlu protesto

Ekonomi Servisi

CHP milletvekilleri Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan İbrahim Yumaklı’nın masasına soğan, pamuk ve limon koyarak ürün fiyatlarını protesto etti. Bakandan sonra söz alan ve elindeki limonu sıkan CHP Milletvekili Ayhan Barut, "Bütün çiftçiler şu anda perişan. Çiftçi borcundan dolayı icra altında, ineğinden danasına, traktörüne, aletinden ekipmanına hepsi haczedilmiş durumda. Çiftçi ölmüş, çiftçiyi limon gibi sıkmışsınız; ümüğünü sıkmışsınız Sayın Bakan" diye konuştu.

İktidarın üreticilerin sorunlarını görmezden geldiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Sayın Bakan ve yardımcıları Meclis koridorlarından çıkın Kars’ta bir ahıra girin. Eğer size vatandaş, ‘Yem fiyatlarında hiç sorun yok. Hayvan beslememde hiç sorun yok durumum gayet iyidir’ diyorsa siz yüzde yüz haklısınız. En son ne zaman ahıra girdiniz. Mersin’e Hatay’a gidin narenciye çiftçisine bir hatırını sorun. Narenciye çiftçisi bakalım siz ne söyleyecek?" diye konuştu.