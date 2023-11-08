Çiftçi doğal gübrelemeye geçti!

Tarımda girdi maliyetlerinin artması üreticileri zor durumda bıraktı. Osmaniyeli çiftçi, fiyatların yüksek olması nedeniyle yeterli gübre atamadığı tarlasını, hayvanları gezdirerek doğal yoldan gübrelemeye çalışıyor.

ANKA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarlasına ektiği buğdaya fiyatların yüksek olması nedeniyle yeteri kadar gübre atamayan çiftçi Ali Kocamanoğlu, çözümü tarlasında koyun ve tavuk gezdirerek doğal gübreleme yönteminde buldu.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde çiftçilik yapan Ali Kocamanoğlu, 10 dönüm tarlasına buğday ekti. Gübre fiyatlarının artmasından dolayı imkânı olmadığı için tarlasına 5 torba gübre yerine 2 torba gübre atabildi. Yarısı gübresiz kalan tarlasında ise koyun ve tavuk gezdirerek doğal gübrelemeye çalışıyor. Ali Kocamanoğlu şunları söyledi: "Buğday ekim zamanı geldi. Dün 10 dönüm tarlamıza buğdayımızı ektik. Maddi durumumuz kötü olduğu için, normalde benim burası 10 dönüm buraya 5 torba toprak gübresi atılması lazımdı 2 torba atabildim. Doğal olarak alternatif yollara başvuru yaptık. Küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Onları da günlük 2 saat gezdiriyorum onların gübresi ile tarlamıza zibil dağıtıyoruz yani koyunlarla, ayrıca tavuk var. Küçükbaş hayvanlarımı tarlada gezdiriyorum bu sene yeni ektiğim için zaten zarar vermiyorlar. Düşündüm taşındım, böyle bir çözüm buldum. Gübre çok pahalı bin lira diyorlar torbasına. Doğal olarak hayvan gübresi ile mahsulü çıkarmayı düşünüyorum. Tarlanın yarısını zaten 2 torba gübre atabildim. Yarısı da gübresiz. Koyunların gübresiyle Allah ne verirse seneye de onu biçeceğiz."

Girdi maliyetlerinin yükseklemeye devam etmesi durumunda çiftçiliği bırakacağını söyleyen Kocamoğlu, "Bu sene son. Bir daha da tarla ekemeyiz büyük bir ihtimalle böyle giderse. Ayrıca bunun yanında küçükbaş hayvanlarım var. Hayvancılık da bitmiş durumda, yem alamıyoruz. Seneye dişili erkekli fark etmeksizin hepsini satacağım. Hayvancılığı da bitireceğim, çiftçiliği de bitireceğim. Zaten bu sene son, bitti çiftçilik." dedi.