Bakanlar devletin işini bıraktı, AKP'nin adayları için oy istiyor!

Bakanlar, 31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala AKP adayları için sahada çalışmaya devam ediyor. Çok sayıda şehirde mitinglere katılan bakanlar, AKP'nin adaylarına oy istedi. Bakanlar, muhalefete ait belediyeleri hedef alarak, İstanbul seçimine vurgu yaptı.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin geri sayım sürerken bakanlar, AKP'nin adayları için seçim çalışması yapmayı sürdürüyor.

Ülkenin dört bir yanındaki mitinglere katılan bakanlar, muhalefete ait belediyeleri hedef aldı.

AKP'nin adayları için oy isteyen bakanların, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için özel vurgu yapmaları dikkati çekti.

YILMAZ TUNÇ, BARTIN'DA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kumluca beldesinde partisinin seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada İstanbul seçimi için vurgu yaparak, "Karanlık iyi değildir, karanlık kötüdür. Bakın o karanlık, daracık odalarda neler çevriliyor görüyor musunuz? Deste deste paraları yığıyorlar. Şimdi de o para kuleleri onları sandığa gömecek. İstanbullu bunun hesabını soracak. Hem yargı soruyor hem de İstanbullu sandıkta soracak. Nereden geldi bu valizler? 'Bilmiyoruz.' Makbuzu nerede? 'Bilmiyoruz.' Böyle bir şey olabilir mi? Sorulan soruya cevap verirsin, dersin ki 'Şuradan aldım.' 'Kaç para bilmiyoruz.' Böyle bir şey olabilir mi? Bunun cevabını sadece İstanbullu değil, 81 vilayette bütün Türkiye cevabını verecek" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM YUMAKLI, KASTAMONU'DA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin meydanında düzenlenen AKP mitinginde açıklamalarda bulundu.

Taşköprülülerden İstanbul'daki yakınlarını da aramalarını isteyen Yumaklı, "31 Mart'ta Taşköprü'ye, Kastamonu'ya, İstanbul'a bir bayram yaşatalım. Hep beraber sağlıkla, mutlulukla, olması gerekenin olduğu gibi bayrama girmeyi nasip etsin" ifadesini kullandı.

Kastamonu için de mesaj veren Yumaklı, "Kastamonu için Tahsin Babaş icazet aldığında, bizler de hükümette varız, bu sefer üçlü olacağız, güçlü olacağız, bir olacağız, diri olacağız, inşallah hep birlikte büyük Türkiye'yi inşa etmiş olacağız" diye konuştu.

VEDAT IŞIKHAN, KIRIKKALE'DE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonu'nda kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren Işıkhan, şunları söyledi: "İnşallah 31 Mart akşamı itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerimizin gerçek belediyecilikle ülkemizin kalkınmasına köstek değil, destek olacağı yeni bir döneme başlayacağımızı ümit ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta Kırıkkale merkez ve tüm ilçelerin de gerçek belediyecilikle yola devam edeceğine inanıyorum."

ABDULKADİR URALOĞLU, TRABZON'DA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde konuştu.

Trabzon seçimi için yaptığı açıklamada Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'deki sonuçları takip ederken Trabzon'u mutlaka ayrı bir takip eder, Trabzon'a mutlaka ayrı bir değer verir. Onun yol arkadaşları arasında birçok Trabzonlu kardeşimiz, arkadaşımız oldu. Hep beraber olduk, daha yakın olan arkadaşlarımız oldu. Biz de şimdi bu görevle beraber bütün 81 ile olduğu gibi, Trabzon'umuza da Arsin'imize de inşallah önümüzdeki süreçte çok daha hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MEHMET ÖZHASEKİ, KÜTAHYA'DA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.

Buradaki konuşmasında CHP'li belediyeyi hedef alan Özhaseki, "Geçenlerde İzmir'e gittim. Dedim ki 'Burada 25 senedir CHP var, değil mi? İzmir, birinci derece deprem bölgesinde. 25 binayı dönüştürdüler mi? 25 binayı müteahhit yapar, bırak belediyeyi, 25 değil 250 bin bina yapmaları lazım fakat yapmıyorlar.'" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İSTANBUL'DA SAHADA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim için İstanbul'da sahaya çıktı.

Sultanbeyli ve Sancaktepe'de seçmene hitap eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, partisinin İstanbul adayı Murat Kurum için de oy istedi.