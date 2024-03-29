Erdoğan, Murat Kurum için sahada: İmamoğlu'nu hedef aldı

Sultanbeyli'de seçmene hitap eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'nu yarı zamanlı belediyecilik yapmak ve kenti atlama taşı olarak kullanmakla suçlayan Erdoğan, partisinin İstanbul adayı Murat Kurum için oy istedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak başlayan Erdoğan, "İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesaiyle olacak bir iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez" diye konuştu.

İBB yönetimini trafik sorunu üzerinden hedef alan Erdoğan, "Mevcut yönetim bizden devraldığı metro hatlarını bile yapamadığı, trafiği rahatlatacak başka projeler de geliştiremediği için şehir adeta kilitlendi" dedi.

İstanbul'un birinci önceliğinin depreme hazırlık olduğunu kaydeden Erdoğan, "Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü?" diye sordu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sultanbeyli ile bizim aramızdaki bağ çok eskidir. Anadolu'nun dört bir yanından buraya gelen halkımız hep sahipsiz bırakıldı. Sultanbeyli bir dönem ülkemizdeki hak ve özgürlük gasplarının sembolü haline gelmişti. Vesayetçiler ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüze tuzaklar kuruldu.

İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi, maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Büyükşehir belediyesinin acaba Sultanbeyli'ye bir yatırımı oldu mu? Tam ileri diyor ama sen tam gaz geri gidiyorsun. Ulaşımıyla trafiği ile İstanbul içler acısı bir hale geldi. İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı bir iş değildir. İstanbul'u yöneten kişi ya tatilde ya büyükelçilerle balıkta ya da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı peşinde. İstanbul kimsenin atlama taşı değil. Bu şehre zulüm yapılmasına izin vermeyeceğiz.

İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü? Sanki İstanbul deprem tehdidi ile karşı karşıya değilmiş gibi hareket etmekle bu tehlike ortadan kalkmıyor. Tam bir seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü, inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacağız. Bavul bavul paralar bir yere götürülüyor. Nereye götürülüyor? DEM ile pazarlıkta, birilerini yemlemekte kullanılıyor.

"İSTANBUL'U KİRLİ PAZARLIKLARDAN UZAK TUTMAK GEREKİR"

Emniyetteki arkadaşlara sordum. Aldığım rakam 40 bin kişi burada. İstanbul'un ikinci gündemi artık hayatı çekilmez hale getiren trafiktir. Otobüs, metrobüsler olarak Sultanbeyli yeni bir döneme girecek. İstanbul tam bir çile haline geldi. Mevcut yönetim metro hatlarını bile yapamadı. Çekmeköy metrosunu durak sayılarını azaltarak açtılar. Bizim dönemimizde başlayan metro hatlarını bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Hafriyat alanına çevirdikleri metro alanlarını saymıyorum. İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu bin kilometreye çıkaracağız.

İstanbul'dan uzak tutulması gerekenler de var. İstanbul'u kirli pazarlıklardan uzak tutmak gerekir. Yönetimi üzerinde her türlü kirli pazarlık bu kenti kirletir. Kaynaklar yağmalanıp başka amaçlar için savrulmamalı. Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak, bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir. İstanbul'u işporta pazarına düşürmek bu şehre ihanettir. İstanbul'a bu kötülüğü yapmamak gerekir. "