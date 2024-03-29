SYKP İmamoğlu'na işaret etti, Beştaş tepki gösterdi

DEM Parti'nin bileşenlerinden SYKP, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi çağrısı yaptı. DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş ise söz konusu açıklamaya, "Bileşenlik hukukuyla bağdaşmıyor" diyerek tepki gösterdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) bileşenlerinden Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), pazar günü yapılacak yerel seçimler için isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı.

SYKP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından "Faşizmin inşasına karşı 31 Mart'ta AKP-MHP blokuna kaybettirelim" başlığıyla yayımlanan açıklamada yerel seçimler için "Başta DEM Parti olmak üzere demokratik ve sosyalist muhalefet açısından faşizmin kurumsallaşmasını engelleme, çelme takma süreci olarak değerlendirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

"'EŞİT MESAFECİLİK' POZİSYONU KABUL EDİLEMEZ"

2019'da HDP'nin ortaya koyduğu 'Batı'da AKP'ye kaybettirme' stratejisinin bugün de devam ettiği belirtilirken isim verilmeden Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yapıldı. Açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:

"31 Mart seçimlerinin öncesinde ve sonrasında üçüncü kutup yaklaşımı adı altında faşizmin kurumsallaşması tehdidini görmeyen, iktidar blokunu ve ana muhalefeti eşitleyen 'eşit mesafecilik' pozisyonu kabul edilemez. Ücüncü kutup siyasetinin gereği sayılarak eşit mesafecilik anlayışı, faşizmin kurumsallaşmasının ilerlemesine engel olma ve demokratik / toplumsal muhalefeti yeniden ve güçlü bir biçimde örgütleme görevini Iskalamak anlamını taşımaktadır."

‘Faşizmin inşasına karşı 31 Mart’ta AKP-MHP blokuna kaybettirelim.’



📌 Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerine dair tutum belgemizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. pic.twitter.com/alfRc1OhTb — SYKP İstanbul (@sykpistanbul) March 26, 2024

BEŞTAŞ: BİLEŞEN HUKUKUYLA BAĞDAŞMIYOR

DEM Parti İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş ise SYKP'nin açıklamasına tepki gösterdi. KARAR TV'de konuşan Beştaş, SYKP'nin açıklamasının bileşen hukukuyla bağdaşmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bileşen partimizin kamuoyuna bu şekilde açıklama yapması, bileşen hukukuyla da bağdaşır değil. Neticede bizim burada aday olmamız kendi kişisel başvurumuz ve gelip burada aday olmamız değil. Bu kişisel bir inisiyatif değil, biz DEM Parti'nin adaylarıyız. Kurullardan süzülen mekanizmalar işletilerek biz buraya aday olduk."

HATİMOĞULLARI'NIN ESKİ PARTİSİHaziran 2013'te kurulan SYKP, HDP'nin de bileşenleri arasında yer alıyordu. Halkların Demokratik Kongresi çatısı altında da yer alan partinin ikinci kongresinde Tülay Hatimoğulları Eş Genel Başkan seçilmişti. 2018'de HDP'den Adana Milletvekili seçilen Hatimoğulları, Ekim 2023'te DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı oldu.