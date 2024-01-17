Bakanlar sessiz!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı AKP’li Gümrükçüoğlu ile bürokratlarının belediyeyi 2 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi. Süleyman Soylu’nun ardından Ali Yerlikaya’nın da soruşturma izni vermediği anlaşıldı.

İsmail ARI

AKP’li belediye başkanları ile bürokratların yargılanması için İçişleri Bakanlığı’nın izni gerekiyor. Ancak yolsuzluklarla anılan AKP’liler hâkim karşısına çıkarılmıyor. Çünkü yaklaşık 7 yıl boyunca İçişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu, birçok AKP’liler için soruşturma izni vermedi. Soylu’nun ardından İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ali Yerlikaya da tıpkı selefi Soylu gibi AKP’liler için soruşturma izni vermiyor.

DANIŞTAY ‘HUKUKSUZ’ DEDİ

Son olarak önceki Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticileri için hem Soylu’nun hem de Yerlikaya’nın soruşturma izni vermediği ortaya çıktı. Recep Özcan isimli bir yurttaş, eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, belediyenin eski genel sekreter yardımcıları Davut Çakır, İbrahim Kul, Cengiz Çolak ile Ulaşım Daire Başkanı Orman Gökhan Bali hakkında belediyeyi yaklaşık 2 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Özcan şikâyetinde, belediyenin toplu taşıma elektronik bilet sistemi ile bir şirketin haksız kazanç sağlamasına olanak sağlandığını ve bu şekilde yolsuzluk yapıldığını ifade etti. Ancak 16 Kasım 2020 tarihin dönemim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şikâyetin “işleme konulmamasına” karar verdi. Altında Süleyman Soylu’nun imzasının yer aldığı karar Danıştay’a taşındı. Danıştay Birinci Dairesi ise 30 Eylül 2021 tarihinde oy birliğiyle, “İçişleri Bakanlığı’nın işleme koymama kararının kaldırılmasın” karar verdi. Yani Danıştay, Soylu’nun kararını hukuksuz buldu.

ÜÇ GÜN SONRA İMZALADI

Danıştay’ın kararından iki yıl sonra da dosya yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önüne getirildi. Bu sefer de Yerlikaya eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu ile bürokratları hakkında “Soruşturma izni verilmemesine” karar verdi. Yerlikaya’nın bu kararı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakanı olarak atandıktan sadece üç gün sonra, 6 Haziran 2023 tarihinde imzalaması dikkat çekti.