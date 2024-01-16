Seçimler için 2,4 milyon TL’lik tanıtım

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Şükrü Başdeğirmen idaresindeki Isparta Belediyesi 21 Aralık’ta, “Görsel Medyada Hazırlanacak Ve Yayınlanacak Programlar Hizmeti Alımı” ihalesi düzenledi. Açık ihale yöntemiyle düzenlenen ihale ile “Belediyenin hizmetleri hakkında kamuoyunu geniş bir şekilde bilgilendirmek” amacıyla televizyon programları yaptırılacağı bildirildi. İhale kapsamında alınacak hizmet alımı için 2 milyon 652 bin 795 TL’lik harcama öngörüldü.

Isparta Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihaleye verilen en yüksek teklif 2,6 milyon TL, en düşük teklif ise 2,4 milyon TL oldu. Teklifleri değerlendiren Isparta Belediyesi bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu, nihai kararını 11 Ocak’ta verdi. Belediye ile Kanal 32 Şirketi arasında 2 milyon 494 bin 980 TL’lik anlaşma yapıldı. 11 Ocak’ta sözleşmesi imzalanan anlaşma kapsamında 2024’ün ilk yarısında toplam 10 bin 20 dakikalık tanıtım programı hazırlanacağı belirtildi. İhalenin teknik şartnamesinde, sözleşme kapsamında yapılacak işlere yönelik şu ifadeler kullanıldı:

“Isparta Belediyesinin yaptığı ve yapacağı yatırımlar ve projelerin duyurulması ve tanıtılması, Isparta Belediyesi Kültür Sanat Eğitim ve Sportif alanda düzenlediği etkinliklerle Milli ve Dini Bayram, özel günlere ilişkin duyuru yapılması ve tanıtılması… Isparta Belediyesi tarafından organize edilen Temel Atma ve Açılış Törenlerinin duyurulması ve tanıtılması, Isparta Belediye Başkanlığınca arzu edildiği takdirde verilen hizmetler hakkında kamuoyunu geniş bir şekilde bilgilendirmek amacıyla istediği zamanda canlı ve naklen yayın programlarının yapılması…”