Bakanlığa MESEM de yetmedi

Çocukların yaşadıkları iş cinayetleriyle gündemden düşmeyen MESEM, Bakanlığa yetmedi. MEB 4 yeni okul programıyla çocukların işletme bünyesinde yaşamalarına neden olacak. Çocuklar hayattan izole yaşayacak.

Berkay SAĞOL

AKP’nin eğitim sistemindeki en büyük piyasacı hamlelerinden biri olan mesleki eğitim merkezleri (MESEM) projesiyle, çocuklar işçileştiriliyor ve iş cinayetlerinde hayatlarını kaybediyor. Ancak bununla yetinmeyen Bakanlık yeni mevzuatla, Türkiye’nin her bölgesinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamının kolaylaştırılması gerekçesiyle ‘bölge, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre’ olmak üzere 4 yeni okul programı hayata geçirecek.

ÇOCUKLAR İZOLE OLACAK

Yeni mevzuata göre ‘sektör içi’ ve ‘bölge okulu’ özelliğine sahip okul modelleri oluşturulacak. Öğrenciler 9’uncu sınıftan itibaren işletmelerin içine açılacak okullarda eğitim alacak. 11’inci ve 12’nci sınıfta ise işletmenin üretim hattına dahil olacaklar. Bölge okulu adı verilen programda ise, okullar pansiyonlu olacak ve öğrenciler işletme eğitimlerini de bu okullarda alacak.

Konuyu değerlendiren Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Tülay Yıldırım, çocukların "yalıtılmış bölgelerde" eğitim göreceğine dikkat çekti. Yıldırım şunları söyledi: “MESEM’le çocukların işçi olduğu bir süreç başladı. Şu anda bu yeni uygulamaya göre çocuklar ve yatılı bölge okullarıyla beraber öğretmenler de bir şekilde üretim içine çekilecek. Yatılı okullarla beraber çocuklar gündüz fabrikada akşam da yatakhanelerde yalıtılmış ortamlarda hayatlarını sürdürecekler. Bu durum öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin etkilenmesi ve tamamen işçi olmaları gibi bir durumu ortaya çıkaracak ve akademik hayatlarını da etkileyecek. Bu da kendi içinde ayrı bir riskli durum ortaya çıkarıyor. Bakanlık yönergeyle ilgili bir yorum paylaştı ancak yönergenin aslı henüz paylaşılmadı. Yönergeyle ilgili anlayabildiğimiz tek şey meslek liselerinde oluşturulan yeni modelin, eğitim öğretimin bilimsel ve eğitsel nitelikte olmayıp, patronların yani sektörün ihtiyaçlarına göre yapılandırılacağıdır.”

MESEM kapsamındaki bir okulda öğretmen olan Eğitim Sen Aydın Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ferit Bahadır ise “Meslek lisesi mezunlarının istihdamında yaşanan sorun yıllardır bu okulların endüstriyel ihtiyaca göre açılmamasından kaynaklı. Öğrenci takibinin yapılarak bu okulların ve eğitim programlarının durumunun değerlendirilmesi gerektiği açık. Eğer gerçek anlamda istihdam sağlanmak isteniyorsa önce kentlerde ve ilçelerde çalışma kural ve esaslarının belirlenerek organize edilmesi gerekir. Sektör içi okul programında iş yerlerinin eğitim atölyeleri gibi değerlendirme yaklaşımı içerdiğinden uygulanması mümkün değil” diye konuştu.

∗∗∗

İKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin MESEM programına kayıtlı olan iki kız çocuğunun maruz bırakıldığı istismarı Meclis gündemine taşıdı. Lojistik bölümüne kayıtlı MESEM'li kız çocuğunun Sertrans Lojistik’te çalıştığı sırada cinsel istismara maruz kaldığını anlatan Bayhan, patronun öğrencilere “taciz iş hayatında sıklıkla karşılaşacağınız bir şey, alışın” nasihati verdiğine dikkat çekti.

Mercedes’te çırak olarak çalıştırılan bir kız öğrencinin daha istismara maruz bırakıldığını ifade eden Bayhan, şöyle devam etti: "Çırak olarak çalıştırılan öğrenci, iş yerinin bir müşterisi tarafından tacize uğramış, Mercedes yetkilileri ise taciz mağduru kadın öğrenciyi haksız ve suçlu bularak işten çıkarma yöntemine başvurmuştur."