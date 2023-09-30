Bakanlığın verisi bakanı yalanladı

MEB’in 2022-2023 Örgün Eğitim İstatistikleri, eski Milli Eğitim Bakanı Özer’in açıklamalarındaki yalanı ortaya çıkardı. Özer’in paylaştığı verilerle bakanlığın okullaşma verileri arasındaki tutarsızlık dikkat çekti.

Mustafa KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Örgün Eğitim İstatistikleri’ni paylaştı. Bakanlığın verileri önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kamuoyuna yalan söylediğini ortaya koydu. Özer, Nisan 2023’te eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının yüzde 99'un üzerine çıkarıldığını açıklamıştı. Özer, okullaşma oranlarının okulöncesi 5 yaşta yüzde 99,9, ilkokulda yüzde 99,5, ortaokul ve lisede yüzde 99,1'e ulaştığını kaydetmişti. MEB’in verileri ise bunun tam tersini ortaya koydu.

Buna göre okulöncesinde 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 85’i bile bulmadı. MEB’in verilerine göre okulöncesinde 5 yaşta okullaşma oranı geçen yıla göre artsa da yüzde 84,9 oldu. Erkek çocuklarında bu oran 85,2 kız çocuklarında ise 84,6 olarak kaydedildi. İlkokulda da okullaşma oranlarında artış yaşansa da 2013-2014’ün çok gerisinde kalındı. 2013-2014’te yüzde 99,5 olan okullaşma oranı 2022-2023’te sadece yüzde 93,8 oldu. Geçen yıl bu oran 93,1’di.

Ortaokulda da benzer bir durum söz konusu. 2019-2020’de ortaokulda yüzde 95,9’a çıkan okullaşma oranı geçen yıl 91,2’de kaldı. Ortaöğretimde okullaşma oranları geçen yıl yüzde 91,7 ile tarihin zirvesine çıksa da eski Bakan Mahmut Özer’in açıklamasının çok altında kaldı. Bakanlığın eski bakanı yalanlandığı diğer bir veri ise ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının detayları oldu. Özer’in bakanlığı döneminde MEB’den şu açıklama yapılmıştı: “2000'li yıllarda yüzde 39 olan kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranı bugün itibarıyla yüzde 95 oldu. Böylece ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocukları geçti.”

Buna karşın bakanlığın paylaştığı istatistiklere göre ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 91,5, erkek çocuklarının okullaşma oranı ise yüzde 91,8 oldu. Verilere göre kız çocukları okullaşmada erkeklerin gerisinde kaldı.

AÇIKÖĞRETİME DEVASA GÖÇ

İstatistiklerde dikkat çeken diğer bir veri ise açık öğretimdeki öğrenci sayıları oldu. 2021-2022’de 1 milyon 566 bin olan açık öğretim lisesi öğrenci sayısı 2022-2023’te 2 milyonu geçti. Açık öğretimde okuyan öğrenci sayısı tam 2 milyon 9 bin oldu. Buna karşın 4 milyon 977 bin 344 olan örgün ortaöğretim öğrenci sayısı ise 4 milyon 780 bin 201’e düştü. Ortaöğretimde okuyan öğrenci sayısı artmasına rağmen bu artış sadece açık öğretimde oldu.