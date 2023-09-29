Hem pahalı hem sağlıksız

Pahalı olduğu gerekçesiyle eleştirilen okul kantinleri için denetlenme kararı yine çıkmadı. Okullarda “güvenli gıda” uygulaması dördüncü kez ertelendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik, “Okul Gıdası Logosu” uygulamasına geçiş süresi 14 Eylül 2026 tarihine kadar uzatıldı. Tebliğ ile birlikte okul kantinlerindeki hijyenik ve güvenli gıda uygulaması dördüncü kez ertelenmiş oldu.

MEB, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle 2 Ocak 2019’da okul kantinlerinde sağlıklı gıdaların satılması amacıyla “Okul Gıdası Logosu İşbirliği Protokolü” imzalandı. Projenin ilk tebliği 20 Haziran 2019’da yayımlandı, uygulanmasına ise 16 Eylül 2019 tarihinde başlanması kararlaştırıldı. Ancak proje, bir türlü hayata geçirilemedi.

2026’YA ERTELEME

Eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, “Okul Gıdası” onayı alınmasına yönelik süre ileriye atıldı. 11 Eylül’e kadar yaşama geçirmek istenen okul gıdası uygulamasında süre dolunca, yeni bir tebliğ yayımlanarak geçiş tarihi 14 Eylül 2026 olarak belirlendi.

SAĞLIKSIZ ÜRÜNLER

MEB’in okul öncesi düzeyde 11 il dışında, bir öğün yemek uygulamasını iptal ettiğini anımsatan Eğitim Uzmanı Ali Taştan, gıda güvenliğiyle ilgili ertelemeye yönelik şunları söyledi: “Ücretsiz yemek desteğini bir kenara koyalım, kantinlerde satılan ürünlerin kontrolünü bile sağlayamayan bir MEB ile karşı karşıyayız. Bu süre uzatımı, bakanlığın en basit ve sıradan uygulamaları bile yapabilecek durumda olmadığını ortaya koymuştur.”

Öte yandan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası erteleme kararına ilişkin, ‘‘Çoçuklarımızın güvenli, sağlıklı gıdaya erişimi devletin görevidir’’ dedi.