Çantanın içinden yoksulluk çıktı

Okul kantinlerinde satılan ürünlerdeki fiyat artışları, binlerce öğrenciyi aç karnına ders dinlemeye mahkûm etti. Enflasyon, beslenme çantalarını boşaltırken temel gıdalarda bir yılda yaşanan fiyat artışı yüzde 100’lere ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Gıda fiyatlarında yaşanan astronomik artışlar okul kantinlerini de vurdu. Okul kantinlerindeki birçok gıda ürünü fiyatları nedeniyle ulaşılamaz hale gelirken çocuklar adeta açlığa mahkûm edildi. Kantindeki gıda fiyatlarında, Eylül 2023 itibarıyla Eylül 2022’ye oranla yüzde 100’lere varan artışlar yaşandı.

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, çocukların beslenme çantasını da boşalttı.



Yoksulluğa mahkûm edilen aileler, çocuklarını harçlıksız okula göndermek zorunda kaldı. Beslenme çantaları yetersiz ya da boş olan öğrenciler, dersleri aç karnına dinlemek zorunda bırakıldı. CHP’li Bulut’un çalışmasına göre, okul kantinlerinde Eylül 2022’de 15 TL olan karışık tostun fiyatı 18 TL’den 28 TL’ye, hamburgerin fiyatı 20 TL’den 30 TL’ye çıktı. Bir öğrencinin günlük tek bir kaşarlı tost ve ayran maliyeti 33 TL olarak hesaplandı.

Artan fiyatlar nedeniyle çocukların yeterli beslenemediğini belirten Bulut, şöyle devam etti:



“Aileler, okulların hazırladığı günlük beslenme programına uyamıyor. Beslenme çantaları yetersiz, harçlıksız okula giden çocuklar açlıktan kırılıyor. Faize merkezi yönetim bütçesinden yüz milyarlarca lira ayıran iktidar, çocuklara bir öğün ücretsiz yemeği çok görüyor. Bir de utanmadan, yüzleri kızarmadan, ‘Biz 20 yıldır vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik’ diyorlar. Yoksulluk beslenme çantasının içinde.”