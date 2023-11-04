Bakanlık afet bölgesini unuttu

6 Şubat depremlerinin etkilendiği Hatay’da 5 yaş altı çocuklar için yetersiz beslenmeden kaynaklı sağlık taraması başlatıldı. Hekimler, Sağlık Bakanlığı’nın afet bölgesindeki çalışmalarının yetersizliğine dikkat çekti.

İlayda KAYA

Maraş merkezli depremlerden yaklaşık 7 milyon çocuk etkilendi. Afetzede yetişkinler ve özellikle çocuklar; sağlıklı, besin değeri yüksek gıdaya hâlâ erişemiyor. Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri de afet bölgesindeki 5 yaş altı çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı sağlık sorunlarının tespiti için bölgede tarama çalışması başlattı. İlk ayağı Hatay olan çalışmanın detaylarını BirGün’e anlatan hekimler, afetin 6’ncı ayında Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki 5 yaş altı çocukların takip edilmesi gerektiğini söyleyerek “Çocuklar ihmal edildi” dedi.

KALİTELİ GIDA ŞART

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, Hatay’da başlatılan çalışma kapsamında düzenli/düzensiz yaşam alanlarında mutfakların durumunun ve beslenme koşullarının incelendiğini söyledi. Yılmaz, Hatay’daki malnütrisyon (beslenme yetersizliği) taramasına ilişkin şunları anlattı: “Deprem bölgeleri başta olmak üzere tüm afet durumlarında, bu savaş da olabilir, 6’ncı ay itibarıyla malnütrisyon taraması yapılır. Malnütrisyon’un, sık görüldüğü bilimsel olarak bir gerçek. Biz de bunun tespitini yapmak üzere bir çalışma başlattık. Temiz, sağlıklı gıdaya erişim sağlanmıyor. Özellikle 5 yaş altını hedef almamızın sebebi ise gelişim çağında oldukları için etkilenmeleri çok yüksek. Hızlı büyüme çağında eksik beslenmeye bağlı kısa vadede vücut direncinin düşmesine bağlı enfeksiyon hastalıkları görülür. Uzun vadede ise cücelik, kilo düşüklüğü, zihinsel gelişim gibi belirtiler görülür. Zekâ geriliği diyemeyiz ama IQ seviyesinin düşük olmasına sebebiyet verebilir. Beyin gelişiminin çok hızlı olduğu bu dönemde dengeli beslenmeye ihtiyaç var.” Başta protein içerikli gıdalar olmak üzere meyve, sebze gibi ürünlere ulaşımın zor olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu bölgede kırmızı, beyaz ete, bala, protein içerikli gıdalara ulaşmak çok güç bir hal aldı. Çocukların kaliteli gıdaya ulaşması için yetkililerin görevlerini yerine getirmelerini istiyoruz” dedi.

NÜFUSUN ÇOĞU ÇOCUK

2022 TÜİK verilerine göre Hatay’da 1 milyondan fazla yurttaş yaşıyordu. Hatay Nüfus ve Dağılımı 2022 verilerine göre ise nüfusun yüzde 27,87’sini 0-14 yaş arası çocuklar oluşturuyordu. Hatay Valiliği’nin verileri şöyle:

0-14 yaş grubunda: 453.954 kişi (%27,87)

15-64 yaş grubunda: 1.054.377 kişi (%64,73)

65+ yaş grubunda: 120.563 kişi (%7,40)

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ÇOCUKLAR İHMAL EDİLİYOR

TTB Halk Sağlığı Kolu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zencir de bölgedeki sağlık çalışmalara ilişkin özetle şunları söyledi: “Afetin üzerinden aylar geçmesine karşın bölgede yeterli tarama yapılmadı. Bir sağlık bozukluğu var. Bakanlığın bu konuya duyarlı olması beklenir. 5 yaş altı çocukların her zaman izlenmesi gerekiyor. Deprem olduğu için, beklenen beslenme bozukluğunun taramaları, gereken çalışmalarla daha da ortaya konulabilir. Başlattığımız çalışmalarla ailelerin gıdaya erişimle ilgili sorunları olduğunu gördük. Ebeveyn kaybı gibi beslenmeyi bozacak travmalara da çocuklarda rastladık. Sağlık Bakanlığı 5 yaş altı başta olmak üzere çocuklarla ilgili çalışmaları rutin yapmalı. Çocuklar ihmal ediliyor. Sadece bakanlık değil tüm toplum deprem bölgesini unutmaya başladı.”