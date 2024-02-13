Bakanlık asbestin izini bulamamış!

Haber Merkezi

Halk Sağlığı Uzmanı ve CHP Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki asbest ölçümü ile ilgili sorularına Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan gelen yanıt şaşkınlık yarattı. Bakanlık 115 noktada yaptığı örnekleme çalışması sonucu limit değerlerin üzerinde asbeste rastlanılmadığını açıkladı. Pala "Deprem bölgesinde, bakanlık örneklerinde asbeste rastlanılmaması nasıl mümkün olabilir?" diye sordu.

Pala, 6 Temmuz 2023'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 6 Şubat depremleri sonrasında deprem bölgesindeki enkazların çevre ve sağlık riski oluşturabilecek şekilde uygunsuz bertaraf edildiğine dair endişeleri ve atık yönetim planını sordu. 17 Ağustos 2023'te verilen yanıtta asbest ölçümüne dair çalışmaların yapılacağı ve tespiti halinde asbestli enkazların uygun biçimde bertaraf edileceği belirtildi. Konu hakkındaki sorularını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bilgi edinme yöntemi ile tekrar soran Pala, bu kez asbest ölçümü ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları hakkında şaşırtıcı bir yanıt aldı. 7 Şubat 2024'te bilgi edinme talebine verilen yanıta göre, bakanlık 22 Aralık 2023 tarihine kadar depremin etkilediği illerde toplamda 115 noktada asbest örnekleme çalışması yapmış ve çıkan sonuçlarda ‘limit değerlerinin üzerinde’ asbeste rastlanılmadı. Pala, “Deprem bölgesinde Adıyaman’da, Kahramanmaraş’ta, Elbistan’da ve Hatay’da bugüne kadar TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılan analizlerde asbeste rastlanılmasına rağmen, bakanlık tarafından yıkıntı atıklarında yapılan analizlerde sınır değerin üzerinde asbeste rastlanılmamış olması şaşırtıcıdır. Bu durum, örneklemenin uygunsuzluğu konusunu gündeme getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Pala, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan da bilgi isteyeceklerini belirtti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Hava Hakkı Platformu ise Hatay, Maraş, Adıyaman gibi illere ilişkin hazırladıkları raporda bu kentlerin asbest soluduğuna dikkat çekmişti.