Bakanlık bile ‘insaf’ dedi!

Kediye mama verdiği için kadın öğretmene saldırıp yumruklayan MHP’li Ramazan Benli’ye 2 bin 240 TL para cezası verilmesine Aile Bakanlığı bile isyan etti, “vicdanen doğru değil” dedi. Benli yeniden yargılanacak.

İsmail ARI

Kediye mama verdiği için kadın öğretmene saldıran ve ödül gibi ceza alan MHP’li Ramazan Benli, yeniden yargılanacak. Mersin’in Mezitli ilçesinde, 41 yaşındaki Müzik öğretmeni Simay Salman isimli kadın apartmanının önündeki hamile kediye mama verdiği esnada 63 yaşındaki Ramazan Benli tarafından darbedildi.

4 Haziran 2023 tarihinde yaşanan saldırının ardından Salman, darp raporu alıp Benli’den şikâyetçi oldu ve basit yaralama suçundan dava açıldı. Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi ise 21 Aralık 2023 tarihinde tartışma yaratacak bir karara imza attı. Benli’ye sadece 2 bin 240 TL adli para cezası verildi. Mahkeme bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yani Benli’nin, 5 yıl suç işlemediği sürece 2 bin 240 TL’lik bu para cezasını bile ödemeyeceği anlaşıldı.

‘VİCDANEN DOĞRU DEĞİL’

BirGün’ün bu skandal zincirini haberleştirip gündeme taşımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu. Bakanlığın avukatı tarafından, 9 Ocak’ta mahkeme kararına yapılan itirazda, “Benli’nin cezasında indirim yapılmasının, alt sınırdan ceza verilmesinin hukuken ve vicdanen doğru olmadığı” belirtildi.

Aile Bakanlığı’nın itirazından hemen sonra, 10 Ocak tarihinde Benli’nin yeniden yargılanmasına karar verildi. Davanın ilk duruşması 22 Şubat tarihinde Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Ayrıca 10 Ocak’ta Salman hakkında bir de geçici koruyucu tedbir kararı verildi.

Öte yandan Ramazan Benli, 4 Haziran 2023’tek,i saldırısının ardından da Salman’a yönelik taciz ve tehditlerini sürdü. Salman’ın Ramazan Benli’nin tehditleri hakkındaki suç duyurusu, “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatıldı. Salman ayrıca bir de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na taciz suçundan suç duyurusunda bulundu. Ancak bu dosya da yine “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatıldı.

ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTI

Salman, uğradığı saldırı sonrasında devam eden tehdit ve tacizler nedeniyle öğretmenliği bıraktığı açıklayarak, “Neredeyse teşekkür edecekler iyi yapmışsın eline sağlık diye. Saldırıya uğradığım günden beri travma sonrası stres bozukluğu teşhisi ile psikolojik tedavi görüyorum. Mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Memleketimi terk etmek zorunda kaldım. Evimde oturamaz duruma geldim” demişti.

AVUKATI DA MHP’Lİ

Saldırgan Ramazan Benli’nin Taş Medreseli Ülkücüler Mersin İl Başkanı olduğu anlaşılırken avukatı Tarkan Gündoğmuş’un da MHP’den Mersin milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkmıştı.