Bakanlık bütçesinden yeni cezaevleri çıktı

Haber Merkezi

Adalet Bakanlığının bütçesinde 12 yeni cezaevinin açılması öngörülüyor. İHD ve ÇHD temsilcileri, yeni cezaevleriyle toplumun hapsedilmek istendiğini belirtti.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 20 Ekim-24 Kasım tarihleri arasında görüşülen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi komisyon tarafından kabul edilirken, 11 Aralık'ta Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. Bütçeden 198 milyar 703 milyon 54 bin lira talep eden Adalet Bakanlığı ise bunun bir kısmını yeni cezaevleri için kullanmayı planlıyor. MA'nın haberine göre bütçe teklifinde 2024 yılı için 12 tane yeni cezaevi inşa etme planı olan bakanlığın 2025 yılı tahmini bütçe planında da 8 yeni cezaevi var.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Ahmet Çiçek, bir ülkenin kalkınmışlığının cezaevlerinin sayısının çokluğu ile ölçülemeyeceğini vurguladı. Bir ülkede ne kadar çok cezaevi varsa o ülkede haksızlık ve hukuksuzluğun da o kadar fazla olduğunu söyleyen Çiçek, "Yeni açılan cezaevleri ise Yüksek Güvenlikli Cezaevi, Y ve S tipi cezaevlerinden oluşuyor. Bunlar teker kişilik hücreler ile kimsenin kimseyle görüştürülmediği hücre yapılanması. Hükümetten derhal bu uygulamadan vazgeçmesini istiyoruz. Çalışan olarak yıllarca ödemiş olduğum vergilerle hapishane yapılmasını istemiyorum" diye konuştu.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi Başkanı Dilancan Ateş ise cezaevlerinin ülkede en çok hak ihlallerinin yaşandığı tutulma yerleri olduğuna dikkati çekti. Haberleşme hakkı ihlalinden işkence yasağı ihlaline kadar onlarca hak ihlali yaşandığını aktaran Ateş, "Yeni açılan hapishanelerin boş durmayacağını bildiğimiz için de toplumun büyük kesimine hapishane yolunun açılacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.