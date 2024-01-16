Bakanlık, haber olunca fark etti

BirGün’ün yazdığı 13 yaşındaki çocuğun ırkçılığa maruz bırakılmasının ardından “adli kontrol” ile “yurtdışına çıkış yasağı” verilmesine ilişkin Aile Bakanlığı harekete geçti. Ailenin avukatı tedbir kararına itiraz edecek.

Kayhan AYHAN

BirGün’ün yazdığı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir ortaokulda 13 yaşındaki bir çocuğun sistematik olarak ırkçılığa maruz kalmasının ardından "Adli kontrol” ile “yurtdışına çıkış yasağı" verilmesi haberi sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı. Yaşanan olay raporlanarak Bakanlığa gönderildi.

Ailenin avukatı Rümeysa İliter de BirGün'e yaptığı açıklamada çocuk hakkında verilen tedbir kararlarına itiraz edeceklerini söyledi. İliter, "İddianame oluşturulduktan sonra savunmaları yapacağız. Çocuğun okuldan nakli olacak ama şu an için kesinleşmiş bir şey yok. Ama aile istemiyor bu okulda okumasını. Bu konuda araştırma yapıldıktan sonra karar alınacak" dedi.

Küçük yaşta çocukların bu denli ırkçılık ve milliyetçilikten konuşmasının üzücü olduğunu söyleyen İliter, "Bunu belki aktif siyasetle, ülkenin durumu ve ailenin eğitimi ile değerlendirmek gerekir. Bu çok komplike bir konu ama bu kadar küçük yaştaki çocukların birbirlerini ırkları konusunda zorbalamaya başlaması endişe verici. Kaldı ki çocuğumuz ırkçılığa maruz kalmasının üstüne bir de üzerine haksız bir şekilde ceza mahiyetinde bir tedbir uygulandı. Bunlar çok can sıkıcı konular" diye konuştu.

Çocuğun bu durumdan kötü etkilendiğini kaydeden İliter, " Sürekli devam devam eden bir şey olduğu için okula isteksizce gidiyordu. Kürtçenin aile içinde konuşulması noktasında çekimser tavrı vardı. Psikolojik destek alacak. Şu an bu durumda okula gitmek istemediği için eğitimden de uzak kalıyor" dedi.

Okul yönetiminin çocuğu karakola kendi götürme imkânı varken bunu yapmadıklarını belirtin İliter şu ifadeleri kullandı: "Çocuğun okuldan polis aracılığıyla suçlu gibi alınması ortaokul çağındaki çocuklar için cidden çok büyük bir problem. Çünkü bütün okulun önünde yaşanmış bir polis aracılığıyla götürme durumu var."

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüp ilçesindeki bir ortaokulda iddiaya göre 13 yaşındaki bir çocuk sistematik olarak ırkçılığa maruz kaldı. İsmi nedeniyle sürekli dalga geçilerek, ''Sen Kürt’sün, teröristsin. PKK'lısın'' şeklinde ırkçılığa maruz kaldığı belirtilen çocuğun, aylardır içine kapandığı ve Kürtçeye dahi mesafeli olup okula gitmek istememesine neden olduğu kaydedildi. Irkçılığı yapan sınıf arkadaşı tarafından resmi törenlerde camlara süsleme amacıyla asılan Türk bayrağı işaret edilerek ''Bu bizim bayrağımız, sizin değil!' şeklinde söylemleri ile tahrik edilen çocuk, tüm bunlara dayanamayıp şiddete başvurmamak için bayrağı çekiştirip yırtılmasına sebep oldu. Ertesi gün okul müdürü çocuğa ırkçılık yapıp tahrik eden çocuğun velisini arayıp uzaklaştırma cezasını bildirdi. Veli okula gelip okulda olay çıkarıp 'benim çocuğumu nasıl okuldan uzaklaştırırsınız' deyip ırkçılığa maruz kalan çocuğu da tehdit etti. Müdür'ün mağdur çocuğa su ikram etmesi üzerine söz konusu veli ''PKK'lı çocuğa nasıl su verirsin" diye müdüre çıkışıp ardından eşini aradı. Irkçı tavırlar sergileyen çocuğun babasının şikâyeti üzerine okula gelen 4 polis aracı çocuğu çocuk şubeye götürdü. Ardından savcılığa çıkarılan çocuk hakkında mahkeme, "yurtdışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" kararı verdi.