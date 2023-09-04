Bakanlık, ihale için iki ay beklemiş

İktidar, depremde uzuv kaybı yaşayan yurttaşları aylar sonra hatırladı. CHP’li Emir, “Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete kararının ardından iki ay sonra ihaleye çıktı” dedi.

BirGün/Ankara

Maraş merkezli depremlerin ardından uzuv kaybı yaşayan depremzedeler için verilen sözler aylar sonra iktidarın aklına geldi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın depremden aylar sonra harekete geçmesine tepki gösterdi. Afetzedelerin protez ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanmasına yönelik ilgili kararın Resmi Gazete’de 3 Mayıs’ta yayımlanabildiğini anımsatan Emir, “Sağlık Bakanlığı, bu karardan ancak iki ay sonra yani Temmuz ayında firmalardan teklif toplamaya başlayabilmiş” dedi.

GECİKMELİ İHALE

Bakanlığın doğrudan temin yoluyla ihaleye çıktığını söyleyen Emir, şu ifadeleri kullandı: “Depremzedelerin protezlerinin ücretsiz karşılanmasına yönelik kararın bile Resmi Gazete’de gecikmeli yayımlanmış olması kabul edilemez bir durumken, Sağlık Bakanlığı’nın bu süreci daha da geciktirmesi daha büyük bir skandaldır. Üstelik Bakanlık, ihaleyi Kamu İhale Kanunu’nun ‘Özelliğinden dolayı stoklama imkânı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları’nı kapsayan 22/f maddesine göre açmış. Yani acil bir hal olduğu kabul ediliyor ama ihaleye çıkılması iki ayı buluyor."

KEYFİ HAREKET EDİYOR

Afetzedelerin protezlerinin karşılandığına yönelik bir açıklama yapılmadığını belirten Emir, "Oysa insanlar bir an önce hayata tutunabilmek için bir adım bekliyor. Buna karşın Bakanlık harekete geçmeyince hayırseverler artık bir adım atmak zorunda kalıyor. Depremin üstünden aylar geçti ancak bakanlık protez işini ağırdan alıyor. Aynı anda iki kolu ya da iki bacağını kaybedenler var zaten psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyorlar, bu işin fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci de var, tüm bunların ivedilikle çözülmesi gerekirken bakanlık keyfi hareket ediyor" dedi. Emir, protez ihtiyaçları karşılanana kadar işin takipçisi olacaklarını söyleyerek “Sosyal devlet olmak vatandaşın ihtiyaç duyduğu anda ortadan kaybolmak değildir. Konuşurken mangalda kül bırakmayanlar, iş icraata gelince kafalarını kuma gömüyorlar. Yardımsever kuruluşlar depremin ardından çalışmalara başladı onlarca insanımıza protez desteği sağladı ancak bakanlıklar bir araya gelip aylardır sorunun çözümü için bir adım atamadı. İktidar işin ciddiyetinin farkına varmalı ve bir an önce harekete geçmelidir” diye konuştu.