Bakanlık "intibak düzenlemesi" iddialarını yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarına intibak düzenlemesi yapılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesine yönelik çalışma yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan "Tüm emeklilerin maaşları değişiyor" başlıklı haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtildi.

"İNTİBAK DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE YOK"

Bakan Işıkhan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak bugüne kadar emekli aylık miktarlarında yapılan düzenlemelere yönelik yasal düzenlemelere değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

İntibak, hangi dönemde emekli olursa olsun prim kazancı, prim ödeme gün sayısı eşit olanların aylıklarının eşitlenmesi, farklılıkların ortadan kaldırılması anlamına geliyor.