Bakanlık kaynaklarından kendisini '15 Temmuz gazisi' olarak tanıtan kişi hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, kendisini "15 Temmuz Gazisi" olarak tanıtan Metin Kolca'ya dair herhangi bir "gazi" kaydının bulunmadığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, "suç örgütü kurmak, yağma, tefecilik, gasp, tehdit, uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan 104 yıl ceza aldığını ve bu nedenle kendisini korumak için "15 Temmuz gaziliği" hikayesini uyduran Metin Kolca'nın gazi olmadığını bildirdi.

Bakanlıkta Kolca ile ilgili böyle bir kaydın bulunmadığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, Kolca’nın kendisini "15 Temmuz gazisi" olarak tanıtmasına rağmen Bakanlık kayıtlarında böyle bir kaydının bulunmadığını, söz konusu kişinin gazi olmadığını belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminde Kırşehir’den Ankara’ya geldiğini anlatan ve "15 Temmuz gazisi" ilan edilen Metin Kolca’nın, 14 Temmuz gecesi Ankara’da bir pavyonda eğlendiği ortaya çıkmıştı.