Bakanlıktan cemaat yurdunda istismar haberine erişim engeli açıklaması: Çocukların üstün yararı için talep edildi

Alanya’da Süleymancılar cemaatine ait yurtta 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunulduğunu konu alan haberler, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın talebiyle Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişim engeli ile ilgili yapılan açıklamada "çocukların üstün yararı için talep edildi" denildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Süleymancılar cemaatine ait Sugozü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunduğu belirtilen eğitmen G.R.U.’nun (21) hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına yönelik haberlere erişim engeli getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Süleymancıların yurdunda çocukların istismarının üstü örtülmeye çalışılmış" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Bakanlık, "Erişim engeli, görüntülerin çocukların üstün yararı ile fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla talep edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Alanya'da Süleymancılar cemaatine bağlı Özel Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevli eğitmen G.R.U.'nun, geçen yıl 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Şikayet sonrası ifadesi alınıp, serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile G.R.U., 21 Kasım 2023'te yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Süleymancıların yurdunda çocukların istismarının üstü örtülmeye çalışılmış" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Bakanlığın dava süreci devam eden olayı ilk andan itibaren yakından takip ettiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu yurdun, olayın meydana gelmesinin ardından kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın suç duyurusuyla şüphelinin tutuklandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız dava konusu olayla ilgili mağdur çocukların darp edildiğini gösteren görüntülerin kullanıldığı haberlere yönelik olarak çeşitli zamanlarda erişim engellenmesi talebinde bulunmuş, taleplerimiz kabul edilmiştir. Erişim engeli, görüntülerin çocukların üstün yararı ile fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla talep edilmiştair. Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."