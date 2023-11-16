Bakanlıktan 'kozmetik ürünleri' açıklaması: Denetlenen 61 üründen 56'sı uygunsuz

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2023 yılı üçüncü üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) denetlediği 61 kozmetik ürünün yüzde 92’si olan 56’sının uygunsuz olduğunu açıkladı.

Güncel 16.11.2023 11:12 Giriş: 16.11.2023 11:12

Güncelleme: 16.11.2023 11:23 Kaynak: Haber Merkezi

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Sağlık Bakanlığı, 3 aylık denetimlerde 61 kozmetik ürünün yüzde 92’sinin uygunsuz olduğunu açıkladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 13 Kasım'da 2023 yılı üçüncü çeyrek denetim verilerinine ilişkin internet sitesinde açıklama yayımladı. Açıklamada, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünlerin tespit edildiği belirtildi. Tespit edilen ürünlere yönelik uygunsuzluk gerekçesi ile toplam 214 bin 50 lira para cezqası uygulandığı ifade edilen açıklamada, 35 bin 763 adet sahte-taklit olduğu belirlenen parfüm ve kremin, Kozmetik Kanunu uyarınca imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 2023 yılı kozmetik denetimler neticesinde, denetlenen 61 üründen yüzde 92’si olan 56'sının uygunsuz olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Rekabet Kurulu'ndan 9 kozmetik şirketine ceza