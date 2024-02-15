Bakılan hastaya göre verilen ücretin eksileceği iddia edilmişti: Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında, "Teşvik veya performans adını verdiğimiz bakılan hastaya göre verilen ücretin eksilme durumu söz konusu değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Koca, Genel Kurul'da görüşmeleri süren sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi ile ilgili "Bu düzenleme ile ilgili, özellikle yeni dönemde hastanelerimizde koordinasyon kurulu kurulması düşünülüyor. Bu koordinasyon kurulu ile ilgili hastanelerin daha verimli ve nitelikli ve koordinasyon içinde hizmet yapması hedefleniyor. Bunun dışında sözleşmeli personel sayımız 27 bin kadar idi, düzenleme ile 9 bin kişi daha ilave edilerek 36 bin sözleşmeli personel alımı söz konusu olacak.

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin düzenleme yapılması ile ilgili 3 önemli belirlediği konu vardı. Bir tanesi disiplinle ilgili, bir tanesi birlikte kullanım ile ilgiliydi, bir tanesi de 'malpraktis' ile ilgili olan konuydu. Malpraktis ile ilgili yapılan düzenleme Türkiye’de, dünyada benzeri olmayan bir düzenleme idi. Yani bu anlamda kasıt olmadıkça 'rücu'nun olmadığı kastında mahkeme kararına bağlandığı bir düzenleme idi.

Anayasa Mahkemesi üniversitelerde o anlamda malpraktis düzenlemesinden çıkarmış oldu. Bununla ilgili bugün veya devam eden günlerde bir önerge düzenlenmesini bekliyoruz. Yani öğretim üyesi arkadaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı’nda benzer şekilde olan düzenlemeden faydalanmasını sağlayan rücu'nun kasıt olmadıkça olmayacağını belirleyen düzenlemeden faydalanması sağlanmış olacak. Ayrıca ebelik hizmeti ile ilgili o anlamda bir görev tanımı yapılarak, yetkileri biraz daha artırılmış oluyor" dedi.

Koca, bunun dışında yan dal uzmanlığı ile ilgili taban ücreti artıran bir düzenleme yapıldığına işaret ederek, "Bu taban ücretin artırılması ile ilgili yapılan düzenleme ile birlikte tavan düzenlemenin de benzer oranda artırılması gerekiyordu. Yan dal uzmanlığı ile ilgili tavan ücretin de düzenlemesinde benzer şekilde bizim şu an ödeme yaptığımız taban kadar. Yani yaklaşık 200 puan kadar artırılması sağlanarak, bu anlamda daha verimli ve de teşvik boyutuyla rahatlatılmış oldu. Ayrıca yan dal uzmanlığı ile ilgili acil tıp uzmanlığı ve sosyal pediatri ile ilgili düzenleme yapılmış oldu" diye konuştu.

'BİR CEZAYA, BİR SUÇA 2 CEZA VERİLMESİ DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL'

Disiplin cezası alınması halinde ek ödemenin kesilmesine ilişkin soru üzerine Koca, "Aynı zamanda yönetmelikle yapılan düzenlemenin kanunla yapılması gerektiğini Anayasa Mahkemesi ifade etmiş oldu. Bir cezaya, bir suça 2 ceza verilmek durumu söz konusu değil. Ama bizim 'ödüllendirme' adı altında motive etmek amaçlı verdiğimiz bir taban ücret durumu var. Yani herhangi bir yapılan emeğe karşı verilen bir ödemeden bahsetmiyorum. Yani 'teşvik' veya 'performans' adını verdiğimiz bakılan hastaya göre verilen ücretin eksilme durumu söz konusu değil.

Motivasyon ve ödüllendirme amaçlı verilen taban ödemenin bir disiplin durumu olmama durumuna bağlı. Bu zaten vardı yönetmelikte, kanunda bu düzenleme yapılmış oluyor. Bugüne kadar uygulamada da son bir yılı geçti. Geçen zaman diliminde binde 6 uygulama söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

Koca, ilaçların analiz edilmeden piyasaya sürüleceği iddialarına ilişkin de "Burada ruhsat ve denetim süreci iyileştirilerek sağlanmış oluyor. Burada Avrupa Birliği ve dünya standartlarına göre yapılan birtakım analizleri mükerrerliği söz konusu idi. Bu mükerrerlik ortadan kaldırılıyor. Analizleri ortadan kaldırma durumu söz konusu değil" dedi.