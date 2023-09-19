Bakım merkezinde kalanlara şiddet uygulandığı iddiası

Haber Merkezi

Isparta’da Aile Bakanlığı’na bağlı bakım merkezinde kalanlara şiddet uygulandığı öne sürüldü. Müdürün üç akrabasının ise kurumda çalıştığı aktarıldı. Uluborlu’da bulunan İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 47 yaşındaki engelli Orhan Kaya, kötü muamele gördüğünü iddia etti.

Başka bir seçeneği olmadığı için bir yıldır kurumda kaldığını belirten Kaya, “Kalanlardan biri odasında dövüldü. Polis geldi, kamera kayıtlarını görmek istedi. Kayıtların silindiği belirtildi. Olayın üstü örtüldü. Sözel şiddete de uğruyoruz” iddiasında bulundu. Kaya, müdürün akrabalarını kurumda işe aldığını da öne sürdü. Suçlamaları reddeden kurum müdürü Selim Sönmez ise “KPSS ile girdi. Yengem diye çalışamaz mı?” dedi.