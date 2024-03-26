Bakırhan'dan Erdoğan'a 'muhataplık' yanıtı: Saray'daki uykundan uyan, görürsün

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisine yönelik "Parti yönetimi önce ülkeye ve kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlamalı" sözlerine yanıt verdi. Bakırhan, "Muhatap, Newroz alanlarındaki milyonlarca insanımızdır. Saray'daki uykundan uyan, muhatabı görürsün" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisini eleştiren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Saray'daki o uykundan uyan. Saray medyasının dışındaki medyaya bak. Muhatabı da görürsün, iradeyi de görürsün" dedi.

MA'nın aktardığına göre, Bakırhan, partisinin Iğdır'da düzenlediği yerel seçim mitinginde konuştu.

İktidarın "Bunlar bittiler, tükendiler" umutlarının çöktüğünü ifade eden Bakırhan, "Ama İstanbul, Amed ve diğer Newroz alanlarında bir kez daha gördüler ki biz varız, vardık, var olmaya devam edeceğiz. Hiçbir baskı politikası kayyımcı anlayış cezaevleri baskı, zulüm bizleri demokrasi taleplerimizi asla yolda bırakamaz, önünü kesemez. Bizler haklı bir davanın, mücadelenin sahipleriyiz" dedi.

AKP'nin "22 yılda Türkiye’yi uçurduk" sözlerine tepki gösteren Bakırhan, "Bu külliyen yalan. Türkiye’deki emekçiler, yoksullar Türkiye’de 46 milyon insan açlık sınırı altında yaşıyor. Elektrik parasını ödeyemiyor. Çocuğuna süt alamıyor, artık evlere et girmiyor, insanlar ekmek kuyruğunda et kuyruğunda saatlerce bekliyor. Türkiye’de uçan biz değiliz. Azeriler, Kürtler, emekçiler, emekliler değil. Sizin çocuklarınızın serveti uçtu. Mal varlığınız uçtu. Halk yoksul, halk perişan, halk geçim derdinde. Ama bu yalancılar Saray'dan başlarını çıkarıp Iğdır halkının, emekçisinin ne yaşadığının farkında değiller. Irkçılık üzerinden, milliyetçilik üzerinden, vatan millet bayrak örtüsüyle yolsuzluklarına, zalimliklerine zulmüne devam ediyorlar" diye konuştu.

"GÖRMÜYOR, DUYMUYOR, BİLMİYOR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Tokat'ta gerçekleştirdiği mitingde DEM Parti'ye yönelik "Kendilerini meşru muhatap yapma gayretleri beyhudedir. Parti yönetimi önce ülkeye ve kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlamalı" sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan'ın Türkiye’de ne olduğunun farkında olmadığını kaydeden Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Newroz meydanlarını dolduran milyonları görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Haksız sayılmaz. Sabah Saray medyası, akşam Saray medyası. İzlemiş olduğu kanallarda da Türkiye güllük, gülistanlık gösteriliyor. Biz diyoruz ki Sayın Erdoğan irade Newroz alanlarında, muhatap Newroz alanlarında. Kuvvet, kudret Newroz alanlarındaki Kürtler, Türkler, Araplar milyonlarca insanımızdır. Saraydaki o uykundan uyan. Saray medyasının dışındaki medyaya bak. Muhatabı da görürsün, iradeyi de görürsün."

BAKIRHAN’DAN 6 MADDELLİK MUHATAPLIK CEVABI

Bakırhan, Erdoğan'ın 'muhataplık' sözlerine verdiği yanıtta 6 maddeye yer verdi:

"Ama ısrarla bir muhatap görmek istiyorsan sana söyleyelim. Savaş hazırlıklarını, halkları karşı karşıya getiren, kutuplaştıran bu zehirli dili terk et. Savaş bütçesini emekliye, yoksula, emekçiye ver. Toplumu kutuplaştırmaktan vazgeç. Toplum kutuplaştığı müddetçe sen böyle Saray medyasından anca Türkiye’yi takip edebilirsin. Kürt’ün diline bilinmeyen dil deme Kürtçe’dir. Kürdün coğrafyasına Teröristan deme Kurdistan’dır orası. Kürdün dilini, kimliğini iradesini tanı. Eğer yerini öğrenmek istiyorsan, Newroz alanlarındaki milyonlardır. En önemlisi, Türkiye’de barış olmasını istiyorsan, kardeşlik olmasını istiyorsan İmralı'daki mutlak tecridi kaldır. Hukuku işlet. Kürt halkının iradesine kayyım atadın yetmedi, cezaevine koydun yetmedi şimdi 31 Kürt yerleşim yerlerine kaçak seçmen taşıyarak Kürt halkının iradesini gasp etmeye çalışıyorsun. O zaman bu kaçak seçmenlerin gidip halkın iradesiyle oynamayacağının sözünü ver. O zaman muhtabı da görürsün, iradeyi de görürsün, halkı da görürsün. Sonrada gel bizimle iktidar, muhalefet, toplumsal kesimlerle birlikte bir masanın etrafında bir araya gelelim, Türkiye’yi demokrasisizlikten, özgürlüksüzlükten bu ekonomik krizden nasıl çıkaracağımızı hep beraber tartışarak bir yol bulalım. Al sana muhatap al sana Newroz alanındaki halklarımızın talebi."